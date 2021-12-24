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Вистрілив у голову: у Луганській області військовий наклав на себе руки

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Вистрілив у голову: у Луганській області військовий наклав на себе руки

Солдат перебував на нічному чергуванні.

У Луганській області знайшли тіло 21-річного українського військового, який служив за контрактом.

Про це повідомила прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

"Попередньо встановлено, що солдат перебував на нічному чергуванні на території взводного опорного пункту однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що військовослужбовець 1999 року народження, уродженця смт. Білозерка Херсонської області. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Розглядають й інші версії, серед яких умисне вбивство, доведення до самогубства та необережне поводження зі зброєю.

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