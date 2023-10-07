"Вірус нікуди не зник": імунолог розповів про темпи вакцинації в Україні

В Україні затвердили оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. Однак українці не поспішають з вакцинацією.

Про це повідомив Федір Лапій, очільник Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

"Є такий термін, який можна використати і тут, пояснюю втомою (зниження темпів вакцинації - ред.) За роки пандемії, яка ще триває, бо вірус нікуди не зник. Ми маємо зараз занепокоєність щодо нового мутованого субваріанту вірусу. І захворюваність в Україні зростає. Але люди втомилися, і розслабилися. Коронавірус набув ознак сезонної інфекції, і, звичайно, якщо навколо тебе не так помирають, не так сильно хворіють, як це було, наприклад, на перший-другий рік пандемії, то люди розслаблюються, - сказав він, відповідаючи за запитання про темпи вакцинації.

Він також зазначив, що людям без супутніх хронічних захворювань, щоб мати захист від тяжкого перебігу коронавірусу, потрібно крім первинної вакцинації, яка передбачає введення двох доз, отримати перший бустер.

Нагадаємо, що вакцинацію проти коронавірусної інфекції в Україні можуть зробити обов'язковою для деяких категорій громадян, так званих груп ризику.

Крім того, стало відомо, що новий штам коронавірусу "Пірола" під кінець сезону превалюватиме в Україні. "Пірола" дуже швидко заміщує звичний штам "Омікрон", який зараз циркулює майже в усьому світі.

Новий варіант коронавірусу "Пірола" (BA.2.86), який вперше виявили в Ізраїлі, зʼявився у США, Данії та Британії. В Україні його випадків не зареєстровано.

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