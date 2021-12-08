Виробник вакцини повідомив, скільки доз потрібно для нейтралізації “Омікрону”

Виробник вакцини повідомив, скільки доз потрібно для нейтралізації “Омікрону”

Третя доза вакцини Pfizer-BioNTech у 25 разів підвищує рівень титру антитіл, що нейтралізують вірус.

Компанія Pfizer опублікувала результати лабораторних досліджень, які свідчать, що після третьої дози вакцини рівень титру антитіл зростає в достатній кількості, щоб нейтралізувати вірус варіанту “Омікрон”.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті виробника вакцини Pfizer-BioNTech.

Як засвідчили отримані в результаті дослідження дані, середній геометричний титр (GMT) нейтралізаційного антитіла проти варіанту “Омікрон” становив 154 (після трьох доз), 398 проти варіанту “Дельта” (після трьох доз) та 155 проти початкового штаму (після двох доз).

У повідомленні підкреслили, що після третьої дози вакцини рівень титру антитіл, що нейтралізують вірус, зростає в 25 разів, якщо порівняти з двома дозами проти “дикого” або початкового та інших варіантів COVID-19.

Водночас оскільки 80% епітопів у спайковому білку коронавіруса не схильні до мутацій у варіанті “Омікрон”, дві дози можуть захистити від важкого перебігу захворювання.

Виробники вакцини повідомили, що третю дозу вакцини можна вводити людям віком від 18 років не раніше, ніж через 6 місяців після отримання другої дози. Проте людей із імунодефіцитом бустерною дозою можна щепити вже через 4 тижні.

У компанії також повідомили про розробку окремої вакцини проти варіанту “Омікрон” для підвищення рівня та тривалості захисту від нього.

Нагадаємо, що бустерні дози вакцин Pfizer та Moderna виявилися найефективнішими з усіх, які використовуються у Британії, згідно з новим дослідженням.

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