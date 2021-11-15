Вінницька область переходить до "червоної" зони: коли в регіоні посилять карантин

Вінницька область переходить до "червоної" зони: коли в регіоні посилять карантин

Суворі карантинні обмеження почнуть діяти в регіоні від 18 листопада.

Через погіршення ситуації з коронавірусом Вінницька область переходить до "червоної" зони. Суворі карантинні обмеження почнуть діяти в регіоні від 18 листопада. Таке рішення ухвалили сьогодні, 15 листопада, під час позачергого засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає низку карантинних обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Однак обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Окрім того, для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Зауважимо, Вінницька область стане 19 регіоном, де встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки. Станом на 15 листопада у "червоній" зоні наразі перебуває вже більшість території країни - 18 областей та Київ.

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