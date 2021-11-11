Вимагали покинути школу: в Олександрії поліцейські прийшли на урок до вчительки-антивакцинаторки

У соціальних мережах вчителька публікує антивакцинаторські дописи, у яких називають коронавірус "аферою".
У м. Олександрія Кіровоградської області 11 листопада на урок прийшли правоохоронці та вимагали від вчительки-антивакцинаторки покинути клас, оскільки її відсторонили від роботи через відсутність щеплення проти COVID-19. На це педагогиня заявила, що вона нікуди не піде.
Відео у Мережі опублікувала Світлана Бойченко.
На відео видно, як працівники поліції прийшли на урок історії в НВК "Олександрійський колегіум", який проводила відсторонена вчителька. Копи попросили її покинути навчальний заклад.
"Ви на цей момент не маєте права перебувати на робочому місці через відсторонення від роботи", - сказали поліцейські.
Проте педагогиня заявила, що для цього має бути рішення суду.
"Ви моїми правами не маєте права керувати. Своїми правами керую я", - заявила вчителька спеціалізованої школи "Олександрійський колегіум".
Після цього правоохоронці вийшли з педагогинею у коридор, де склали на неї протокол.
У соціальних мережах ця вчителька публікує антивакцинаторські дописи, у яких називають коронавірус "аферою".
Начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов у коментарі gre4ka.info зазначив, що у цій школі є 8 вчителів, яких через відсутність щеплення відсторонили від роботи, проте вони продовжують ходити на уроки.
"Поліція вчора приїздила в цей заклад. Сьогодні вже безпосередньо директор і представники управління освіти викликали поліцію. Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали", - сказав Володимир Хвостов.
Нагадаємо, на Прикарпатті антивакцинатори увірвалися до ліцею через відсторонену вчительку. Після цього госпіталізували директора закладу.
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