Відсутність запаху, висока температура і кашель: лікар розповів, які симптоми нового "Дельта +"- штаму коронавірусу

Єдиним дієвим способом захистити себе від коронавірусу медики називають вакцинацію. Однак вона може не вберегти від нових штамів вірусу.

Висока температура, нудота і сухий кашель. Такі симптоми у мутуючого штаму коронавірусу, який назвали "Дельта +".

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав лікар Тарас Жиравецький.

За його словами, серед основних симптомів "Дельти +": висока температура, яка може триматися більше 10 днів, нудота, провокуюча втрату апетиту і зниження ваги, а також сухий кашель.

Крім того, у інфікованих може з'явитися біль в спині, діарея, головний біль, ускладнене дихання навіть за нормальної сатурації.

“Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій. Дуже стрімкий стрибок догори показників ЦРП (реактивний протеїн або білок) та феритину — за один чи два дні при попередніх добрих показниках”, — розповів Тарас Жиравецький.

У хворих знову пропадає запах і смак. Можуть з'являтися тромбози через зневоднення, запалення перикарда і міокарда.

“Без інструментальних обстежень та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об‘єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи є в нормі, але є висока температура більше 10 днів, сатурація також може бути нормальною — вище 94, але за кілька годин опускатися нижче 90. Рентген та прослуховування пацієнта часто є малоінформативними. Непрогнозованість перебігу ковіду при новому штамі є найбільшим викликом для медиків, нам дійсно важко зробити будь який прогноз”, — додав лікар.

За його словами, в групі ризику всі ті ж люди із зайвою вагою, алергічними захворюваннями, цукровим діабетом, серцево судинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями.

Нагадаємо, що алергія на їжу, домашніх тварин, ліки не є протипоказом до вакцинації проти COVID-19.

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