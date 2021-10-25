Відсторонення від роботи невакцинованих чиновників та освітян: уряд назвав дату

Процедура відсторонення почне діяти від 8 листопада.

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення від роботи працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти коронавірусу.

Про це йдеться у постанову від 20 жовтня 2021 р № 1096 .

Процедура відсторонення почне діяти від 8 листопада.

Зокрема, у документі зазначено, що керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

Це не буде стосуватися тих, хто має абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19 та які нададуть медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації.

Згідно з документом, н а час такого відсторонення оплата праці працівників і державних службовців проводиться відповідно до норм закону. Відсторонення працівників проводиться шляхом видання наказу чи розпорядження керівника державного органу чи підприємства, установи, організації з обов'язковим доведенням його до відома особам, які усуваються. Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, які його зумовили.

Нагадаємо, уряд в Україні ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій. МОЗ, яке підготувало проєкт наказу про обов'язкові щеплення, внесло попередньо до переліку освітян та чиновників.

Зазначимо, МОЗ планує ще двічі розширювати перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19. Наразі до переліку обов’язкових планують внести професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки, а також соціальних працівників і листонош.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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