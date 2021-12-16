Відчай і паніка все погіршують: лікарка назвала категорію людей, які важче переносять COVID-19

Відчай і паніка все погіршують: лікарка назвала категорію людей, які важче переносять COVID-19

У хворих на коронавірус буває депресія.

Ті хворі, які дізнались про коронавірус та панікують, важче переносять недугу. Через це у пацієнтів навіть можуть виникати панічні атаки.

Про це в інтерв'ю "Фактам" сказала лікарка-пульмонологиня вищої категорії, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

Лікарка зазначила, що люди, дізнавшись, що вони хворі на коронавірус, одразу починають панікувати і тоді медики призначають їм заспокійливі медикаменти.

"Бувають пацієнти, котрі тільки-но поступили в лікарню і симптомів у них на дві копійки, але вже викликають нотаріуса. І зовсім не чують лікарів, бо вже поставили на собі хрест. Препарати, що мають легку заспокійливу дію, не входять до протоколу лікування COVID-19, але людям, у яких позитивна ПЛР викликає панічний і тривожний стан, ми призначаємо таке симптоматичне лікування", - наголосила медикиня.

Світлана Гук додала, що відчай та паніка погіршують самопочуття хворих. Також це може призводити до панічних атак.

"Пацієнти-песимісти важче переносять хворобу. Один спокійний, врівноважений чоловік розказував: хворів вдома, і наче все було гаразд. Та якось за вечерею відчув, що серце сильно калатає, і відразу стало страшно. Це класична панічна атака, і на неї слід реагувати. Адже нервова система розхитана, людина "поїдає" не тільки себе, а й лікаря", - пояснила лікарка.

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