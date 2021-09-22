Великі штрафи і в'язниця: уряд хоче посилити відповідальність за підроблення COVID-документів

Покарання не уникнути як тим, хто використовує підроблені документи, так і тим, хто їх видає.
Кабмін пропонує посилити відповідальність за підроблення COVID-документів.
Про це повідомив у Telegram премєр-міністр Денис Шмигаль
На сьогоднішньому засіданні уряд підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення.
Документ передбачає:
- Штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для тих, хто свідомо використовує підроблені документи.
- Штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення.
- Штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підроблення таких документів із метою розповсюдження.
Прем'єр-міністр висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу.
Раніше повідомлялося, що на Буковині торгували свідоцтвами про вакцинацію та ПЛР-тестами, заробляючи до пів мільйона грн на місяць.
Нагадаємо, що уряд запровадив обов'язкову вакцинацію освітян та чиновників.