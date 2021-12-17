"Велика сімка" назвала новий штам коронавірусу "Омікрон" найбільшою загрозою для глобального здоров'я

Ця мутована версія COVID-19 поширюється дуже швидкими темпами.

"Найбільша загроза для глобального здоров'я" - так штам "Омікрон" назвали у "Великій сімці". Британія, яка нині головує у групі, зібрала на засідання міністрів охорони здоров'я країн групи і ті висловили занепокоєння зростанням кількості інфікувань.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 грудня.

Так, Лондон напередодні повідомив про рекордну від початку пандемії кількість нових хворих - майже 90 тисяч на день. Доля хворих саме на "Омікрон" серед них відносно невелика, кажуть медики - однак, застерігають, що насправді цей штам може бути значно більш поширеним.

Через спалах хвороби у Британії Франція заборонила британцям вільний в'їзд на свою територію. Про те, що "Омікрон" набирає обертів, кажуть і у США - піку захворювання на цей штам там очікують у січні. Через такі прогнози президент Байден закликав американців вакцинуватися, і попередив, що для нещеплених зима може стати періодом важких хвороб і смертей.

Нагадаємо, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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