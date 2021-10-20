Вдарив ножем в груди біля супермаркету: у Кам'янському чоловік жорстоко вбив приятеля на очах у інших людей

Вдарив ножем в груди біля супермаркету: у Кам'янському чоловік жорстоко вбив приятеля на очах у інших людей

Чоловік повністю визнав свою провину.

У Кам'янському на 8,5 років в'язниці засудили чоловіка, який біля одного з міських супермаркетів жорсткого вбив приятеля. Він вдарив його в груди ножем.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

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Як з'ясувалося, інцидент стався ще в червні 2020 року. Біля одного з продуктових магазинів між чоловіком і його знайомим виник конфлікт. Не впоравшись з емоціями, громадянин дістав ніж і вдарив ним приятеля в груди. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

В ході судових розглядів обвинувачений повністю визнав свою провину.

“Вироком Заводського районного суду Дніпродзержинська 38-річного раніше судимого громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (“Умисне вбивство”) КК України. Суд призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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