Вчені знайшли нове пояснення деяких випадків тривалого захворювання Covid-19

Команда вчених пропонує нове пояснення деяких випадків тривалого захворювання Covid. Воно засноване на висновках науковців про те, що у пацієнтів, у яких складніше проходило захворювання на Covid, рівень серотоніну (його часто описують як гормон "щастя",) був нижчим.

Про це пише The New York Times.

Так, дослідники з Університету Пенсільванії припускають, що зниження рівня серотоніну викликано залишками вірусу, що затримуються в кишечнику. За їхніми словами, зниження рівня серотоніну може пояснити проблеми з пам’яттю та деякі неврологічні та когнітивні симптоми внаслідок тривалого перебігу Covid.

Це одне з кількох нових досліджень, які документують чіткі біологічні зміни в організмах людей через тривале захворювання вірусом Covid-19. Воно показало важливі відкриття щодо захворювання, яке має різні форми та те, що часто не можна виявити на стандартних діагностичних інструментах, таких як рентген.

Дослідження може вказати шлях до можливих методів лікування, включно з ліками, які підвищують рівень серотоніну. Науковці заявили, що біологічний шлях, який окреслює їхнє дослідження, може об’єднати багато основних теорій про те, що викликає тривалий Covid: затримки залишків вірусу, запалення, підвищене згортання крові та дисфункцію вегетативної нервової системи.

"Усі ці різні гіпотези можуть бути пов’язані через шлях серотоніну", - сказав Крістоф Тайс, провідний автор дослідження та доцент кафедри мікробіології Школи медицини Перельмана в Університеті Пенсільванії.

"По-друге, навіть якщо не всі відчувають труднощі на шляху серотоніну, принаймні частина може реагувати на терапію, яка активує цей шлях", — сказав він.

Акіко Івасакі, імунолог з Єльського університету та її колеги з Медичної школи Ікана нещодавно опублікували дослідження, яке виявило інші біологічні зміни, пов’язані з деякими випадками тривалого захворювання на COVID-19, зокрема рівень гормону кортизолу. Ці дослідження можуть вказувати на конкретні підтипи тривалого Covid або різні біологічні показники в різних точках захворювання.

Дослідники проаналізували кров 58 пацієнтів, які хворіли на Covid від трьох до 22 місяців після зараження. Ці результати порівнювали з аналізом крові 30 людей без симптомів постковідної інфекції та 60 пацієнтів, які перебували на ранній гострій стадії коронавірусної інфекції.

Мааян Леві, провідна авторка і доцент кафедри мікробіології Школи медицини Перельмана, сказала, що рівні серотоніну та інших метаболітів змінюються відразу після коронавірусної інфекції, що також відбувається відразу після інших вірусних інфекцій.

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Але в людей із тривалим Covid серотонін був єдиною важливою молекулою, яка не відновилася до рівня до зараження, зазначила вона.

Команда також проаналізувала зразки калу деяких пацієнтів, які довго хворіли на Covid, і виявила, що в них залишилися вірусні частинки. Поєднавши результати, отримані на пацієнтах, з дослідженнями на мишах і мініатюрних моделях кишківника людини, де виробляється більшість серотоніну, команда виявила шлях, який може лежати в основі деяких випадків тривалого захворювання на Covid.

За словами науковців вірусні залишки Covid спонукають імунну систему виробляти білки, що борються з інфекцією, які називаються інтерферонами. Інтерферони викликають запалення, яке знижує здатність організму засвоювати триптофан, амінокислоту, яка допомагає виробляти серотонін у кишечнику. Згустки крові, які можуть утворитися після коронавірусної інфекції, можуть погіршити здатність організму циркулювати серотонін.

Дефіцит серотоніну порушує роботу системи блукаючого нерва, яка передає сигнали між тілом і мозком. Серотонін відіграє важливу роль у короткочасній пам’яті, і дослідники припустили, що брак серотоніну може призвести до проблем з пам’яттю та інших когнітивних проблем, з якими страждають багато людей із тривалим Covid.

Результати дослідження ще потрібно підтвердити іншими додатковими дослідженнями.

Вчені хочуть знайти біомаркери тривалого Covid — біологічні зміни, які можна виміряти, щоб допомогти діагностувати захворювання. Нове дослідження свідчить про три симптоми у пацієнтів, які протягом довгого часу хворіли Covid: наявність вірусних залишків у калі, низький рівень серотоніну та високий рівень інтерферону.

Більшість експертів вважають, що не буде єдиного біомаркера для захворювання, але з’являться кілька індикаторів, які можуть відрізнятися залежно від типу симптомів та інших факторів.

Існує величезна потреба в ефективних способах лікування тривалого Covid, і зараз проводяться клінічні випробування кількох методів лікування. Доктор Леві та доктор Таїсс сказали, що вони розпочнуть клінічне випробування для перевірки флуоксетину, селективного інгібітора зворотного захоплення серотоніну, який часто продають як Прозак, і, можливо, також триптофану.

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