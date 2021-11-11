Вчені знайшли ген, який подвоює ризик смерті від COVID-19: він є не у всіх

Вчені знайшли ген, який подвоює ризик смерті від COVID-19: він є не у всіх

Людям, у яких є ген LZTFL1, науковці рекомендують вакцинуватись.

Науковці із Оксфордського університету виявили специфічний ген, який подвоює ризик виникнення дихальної недостатності від коронавірусу. Це також може пояснити те, чому від COVID-19 частіше помирають певні етнічні групи.

Про це повідомляє Bloomberg.

Автори дослідження встановили, що ген LZTFL1, який подвоює ризик виникнення дихальної недостатності від COVID-19 є у 60% людей південноазіатського походження та 15% європейців.

Отримані результати допомагають пояснити, чому вищі показники госпіталізації та смертності спостерігалися у певних громадах та на Індійському субконтиненті. Автори попередили, що наявність цього гену не може використовуватися як єдине пояснення смертності від коронавірусу, оскільки є багато інших соціально-економічних факторів.

Дослідження показало, що ген зменшує здатність клітин легень відновлювати пошкоджені тканини та втрачені клітини, а саме це сповільнює процес одужання та призводить до смертності від коронавірусу. Співавтор дослідження та доцент з геноміки в Оксфорді Джеймс Девіс пояснив, що ген науковці виявили за допомогою штучного інтелекту та передових молекулярних технологій.

"Якщо у вас генотип підвищеного ризику і ви важко захворіли на коронавірус, то є 50% ймовірність того, що цього не сталося, якби у вас був генотип зниженого ризику", - сказав Девіс.

Людям, у яких є ген LZTFL1, науковці рекомендують вакцинуватись.

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