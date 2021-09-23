Вчені з'ясували, чи передають плоду антитіла від коронавірусної інфекції вагітні жінки

За даними експертів — так. Але відбувається це завдяки двом препаратам.

Вагітні жінки передають плоду антитіла від коронавірусної інфекції. Водночас стійкі до коронавіруса клітини передають ті породілля, які вакцинувалися препаратами Pfizer або Moderna.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дослідження американських вчених.

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Так, вчені з'ясували, що у плода з'являється імунітет до коронавіруса, якщо жінка вакцинувалася під час вагітності. У дослідженні прийняли участь 36 малюків — у всіх експерти виявили антитіла. Їх матусі попередньо зробили щеплення препаратами Pfizer або Moderna.

"Ці дані можуть допомогти спонукати більшу кількість жінок пройти вакцинацію під час вагітності. За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань від 11 вересня, вакциновані тільки 30% вагітних жінок у віці від 18 до 49 років, незважаючи на зростаючі докази безпеки пренатальної вакцини. Тепер команда вивчає результати більшої групи, а також тривалість імунізації немовлят після народження", — написав Bloomberg.

Нагадаємо, що велике скупчення людей в метро в годину пік — безпечне. Все тому, що переважна більшість з них вже перехворіла, а решта ж може перенести COVID-19 в легкій формі.

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