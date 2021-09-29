Вчені з Оксфорду встановили, хто з COVID-інфікованих частіше потрапляє до лікарні з ускладненнями

Вчені з Оксфорду встановили, хто з COVID-інфікованих частіше потрапляє до лікарні з ускладненнями

Курці мають вищу ймовірність зараження коронавірусом.

Курці на 60-80% частіше потрапляють до медичних закладів через коронавірусні ускладнення.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Ця шкідлива звичка підвищує вірогідність важкого перебігу хвороби - йдеться у висновку вчених Оксфордського університету. До слова, науковці вивчили дані понад 420 тисяч пацієнтів.

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Слід зауважити, що у порівнянні з людьми без цієї звички - у курців на 45% вища вірогідність заразитися. Крім того, вони мають на 80% більше шансів потрапити до шпиталю з важкою формою COVID-19.

Як повідомлялося, Нью-Йорку запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для вчителів. Другий окружний апеляційний суд США повернув у дію постанову, яка зобов’язує вакцинуватися всіх працівників шкіл у місті Нью-Йорк.

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Своєю чергою, адвокати вчителів заявили: вимагатимуть втручання Верховного суду, бо тисячі освітян не вакциновані. За їхніми словами, місто може пошкодувати через таке рішення.

Нагадаємо, жителям Данії віком за 65 років та тим, хто отримав однокомпонентну COVID-вакцину від Johnson&Johnson, незабаром запропонують зробити додаткове щеплення.

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