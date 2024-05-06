Вчені створили вакцину, яка може захистити від майбутніх коронавірусів

Дослідники кажуть, що експериментальне щеплення – це крок до мети створення вакцин до початку пандемії.

Вчені створили вакцину, яка може захистити від широкого спектру коронавірусів, зокрема різновиди, про які ще навіть не було відомо.

Про це повідомляє The Guardian.

Експериментальне щеплення, яке було випробувано на мишах, знаменує собою зміну стратегії в бік "проактивної вакцинології", коли вакцини розробляються і готуються до виробництва ще до того, як з'являється потенційно пандемічний вірус.

Вакцина виготовляється шляхом приєднання нешкідливих білків різних коронавірусів до крихітних наночастинок, які потім вводяться, щоб підготувати захисні сили організму до боротьби з вірусами, якщо вони коли-небудь вторгнуться.

Оскільки вакцина тренує імунну систему атакувати білки, які є спільними для багатьох різних типів коронавірусу, захист, який вона спричиняє, є надзвичайно широким, що робить її ефективною проти відомих і невідомих вірусів одного сімейства.

"Ми показали, що відносно проста вакцина все ще може забезпечити розсіяну відповідь на низку різних вірусів", - сказав Рорі Гіллз, аспірант Кембриджського університету і перший автор звіту. "Це робить нас на крок вперед до нашої мети – створення вакцин ще до початку пандемії".

Випробування на мишах показали, що вакцина спричиняє широку імунну відповідь на коронавіруси, зокрема Sars-Cov-1, збудника, який спричинив спалах атипової пневмонії 2003 року, навіть попри те, що білки цього вірусу не були додані до наночастинок вакцини. Подробиці роботи, виконаної у співпраці між Кембриджським і Оксфордським університетами та Каліфорнійським технологічним інститутом, опубліковані в журналі Nature Nanotechnology.

За словами Гіллса, універсальну вакцину проти коронавірусу можна виготовити в установках для мікробної ферментації, додавши, що дослідники працюють з промисловими партнерами над тим, як масштабувати цей процес. Наночастинки і вірусні білки можуть бути виготовлені в різний час в різних місцях і змішані разом для виробництва вакцини.

Медичні регуляторні органи не мають процедур для проактивної вакцинології, і дослідники кажуть, що їх потрібно буде розробити разом з відповідними органами. Якщо вакцина виявиться безпечною та ефективною для людей, одним з варіантів буде використання її як бустерної вакцини проти Covid з додатковою перевагою захисту від інших коронавірусів.

Більш імовірно, що країни матимуть запаси цієї вакцини та інших вакцин, призначених для боротьби з окремими патогенами, після того, як вони будуть виготовлені і схвалені. "На випадок, якщо коронавірус або інший патоген перетинає кордон, у вас можуть бути готові запаси вакцини і чіткий план швидкого нарощування виробництва в разі потреби", - сказав Гіллз.

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Професор Марк Говарт, старший автор дослідження, сказав: "Вчені проробили величезну роботу, швидко створивши надзвичайно ефективну вакцину проти Covid під час останньої пандемії, але світ все одно пережив масштабну кризу з величезною кількістю смертей. Нам потрібно з'ясувати, як ми можемо зробити ще краще в майбутньому, і потужним компонентом цього є початок створення вакцин заздалегідь".

Нагадаємо, науковці почали випробування на людях індивідуальної вакцини від раку. Британець випробував вакцину проти меланоми.

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