Вчені пояснили раптовий стрибок зараження "Омікроном" серед дітей

COVID-варіант "Омікрон" почав більше вражати дітей.

Німецькі вчені пояснили раптовий стрибок зараження омікрон-штамом коронавірусу серед дітей. Велика небезпека зараження дітей новим штамом пов'язані з його здатністю "чіплятися" за рецептори клітин.

Результати дослідження опубліковано на порталі BioRxiv.

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"Наші дані показують, що "Омікрон" збільшив здатність пригнічувати вироблення інтерферону в результаті інфекції і краще протистояти противірусній дії зовнішнього екзогенного інтерферону", - зазначили фахівці.

Дослідники додали, що саме інтерферонова відповідь відіграє провідну роль у захисті дітей від інфекцій.

Сьогодні хворі на коронавірус діти мають однотипні симптоми:

висока температура за 38,5°, яка може погано піддаватися дії жарознижувальних препаратів, і швидко знову підіймається,

покашлювання

біль в голові, біль у грудях

може бути набряк в носі без сильних виділень

сухий кашель

Інтерферони — клас низькомолекулярних глікопротеїнів, що виділяються клітинами організмів у відповідь на вторгнення чужорідних агентів, таких як віруси, паразити та ракові білки.

Медики розширили список симптомів штаму "Омікрон" – Коронадайджест

Раніше вчені назвали новий симптом “Омікрону” - біль у вухах. Варіант "Омікрон" характеризується вищою заразністю, йому легше поширюватися від людини до людини.

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