Вчені пояснили раптовий стрибок зараження "Омікроном" серед дітей

COVID-варіант "Омікрон" почав більше вражати дітей.
Німецькі вчені пояснили раптовий стрибок зараження омікрон-штамом коронавірусу серед дітей. Велика небезпека зараження дітей новим штамом пов'язані з його здатністю "чіплятися" за рецептори клітин.
Результати дослідження опубліковано на порталі BioRxiv.
"Наші дані показують, що "Омікрон" збільшив здатність пригнічувати вироблення інтерферону в результаті інфекції і краще протистояти противірусній дії зовнішнього екзогенного інтерферону", - зазначили фахівці.
Дослідники додали, що саме інтерферонова відповідь відіграє провідну роль у захисті дітей від інфекцій.
Сьогодні хворі на коронавірус діти мають однотипні симптоми:
- висока температура за 38,5°, яка може погано піддаватися дії жарознижувальних препаратів, і швидко знову підіймається,
- покашлювання
- біль в голові, біль у грудях
- може бути набряк в носі без сильних виділень
- сухий кашель
Інтерферони — клас низькомолекулярних глікопротеїнів, що виділяються клітинами організмів у відповідь на вторгнення чужорідних агентів, таких як віруси, паразити та ракові білки.
Раніше вчені назвали новий симптом “Омікрону” - біль у вухах. Варіант "Омікрон" характеризується вищою заразністю, йому легше поширюватися від людини до людини.
Читайте також: