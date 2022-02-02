Вчені назвали категорію людей з тяжким перебігом "Омікрону"

Пацієнти у віці 60 років важко переносять перебіг хвороби.

Японські вчені заявили про помітне збільшення кількості госпіталізацій пацієнтів у віці 60 років і вище із гострою пневмонією після зараження омікрон-штамом коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Express.

Фахівці медичного центру “Фудзіміно” зазначили, що понад половину з цієї категорії людей прибули до лікарні з пневмонією та потребували підключення апаратів штучної вентиляції легень.

Зі слів директора медичної установи Акіри Кано, гостра пневмонія проявляється у пацієнтів похилого віку, які вакцинувалися давно. Він також зазначив, що інформація про “пом'якшення” омікрон-штаму далека від того, що він бачив на практиці.

Новий штам, за даними наукових досліджень, має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби.

Фахівці постійно закликають громадян вакцинуватися та робити бустерні дози, щоб убезпечитися від коронавірусу.

Омікрон в Україні: чи готові лікарні до нової хвилі та як розвиватиметься ситуація надалі

Раніше вчені пояснили раптовий стрибок зараження омікрон-штамом коронавірусу серед дітей. Велика небезпека зараження дітей новим штамом пов'язані з його здатністю "чіплятися" за рецептори клітин.

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