Вакцинальний бум: у Дніпрі після введення "червоної" зони люди масово йдуть прищеплюватися від COVID-19

Вакцинальний бум: у Дніпрі після введення "червоної" зони люди масово йдуть прищеплюватися від COVID-19

Тільки вранці близько 500 осіб в одному з центрів імунізації хотіли зробити щеплення.

У Дніпрі після введення "червоної" зони карантину стався вакцинальний бум. Люди шикуються в довжелезні черги, щоб зробити щеплення від коронавірусу.

Про це пише видання "Інформатор".

Найбільше людей прийшли на вакцинацію в культурно-діловий центр "Менора". Попередньо, тільки вранці близько 500 осіб хотіли зробити щеплення. Протягом дня ситуація значно не змінилася — на вакцинацію місцеві мешканці приходили буквально щохвилини.

В інших пунктах вакцинації, за даними видання, людей було теж достатньо, проте менше, ніж в "Менорі".

Ідентична ситуація і в Одесі, яка теж опинилася в "червоній" зоні. Там охочі зробити щеплення атакували центри вакцинації напередодні введення обмежень.

До слова, з вакцинальним бумом зіткнулися і в Херсонській області, яка теж нещодавно "почервоніла". Люди масово йшли до центрів вакцинації, в зв'язку з чим медики фізично не встигали приймати всіх бажаючих. Деяким людям в чергах навіть ставало погано.

Нагадаємо, що у Харкові пацієнтів з низькою сатурацією відмовляються шпиталізувати.

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