Вакцинальний бум і відсутність масок: як у Херсоні дотримуються обмежень "злого" карантину

Вакцинальний бум і відсутність масок: як у Херсоні дотримуються обмежень "злого" карантину

Містяни ігнорують правила.

Херсонська область стала першою в Україні областю, де офіційно введений "червоний рівень" адаптивного карантину. Вона буде в цій зоні до тих пір, поки Держкомісія з ТЕБ і НС не прийме рішення, що рівень небезпеки в області впав до прийнятних значень.

За правилами "червоної" зони відвідувачі ТРЦ, кафе, ресторанів та кінотеатрів мають пред'являти COVID-сертифікати. Невакцинованих не мають пускати. В "червоній" зоні дозволяється людям відвідувати банки, заправки, ветеринарні крамниці, аптеки та всі продовольчі магазини без наявності COVID-сертифікатів.

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Водночас місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

Кореспонденти ТСН.ua вирішили перевірити, як працюють ці правила на місцях.

Людей на вулицях Херсона не поменшало, магазини та ресторани працюють, а місто живе звичайним життям.

Від початку карантину була паніка, але все швидко закінчилося. Люди заспокоїлися.

На зупинках громадського транспорту маски одягають не всі. Тільки перед тим, як зайти у маршрутку чи тролейбус. У самому транспорті пасажири вільно дихають. Водії маршруток іноді вимагають у пасажирів бути у масках та займати тільки сидячі місця.

У супермаркеті "Таврія" покупці через одного в масці. При вході строго стоїть антисептик. На касі продавець просить “натягнути” маску. Більше ніхто зауважень не робить.

На дверях магазинів, зокрема, взуттєвих про карантин нагадує тільки вивіска.

"Втомилися за два тижні. Злий цей карантин. Продажі впали суттєво. Всі пішли в Інтернеті купувати", - скаржиться продавчиня Світлана.

ТСН.ua

В аптеках без маски не обслуговують, або просять придбати у них на місці і замовити ліки.

На дитячих майданчиках життя кипить. Батьки спілкуються між собою, не дотримуючись дистанції. Масок - нема.

А школярів перевели на дистанційне навчання, щоб не сприяти розповсюдженню хвороби: після закінчення канікул учні не пішли до школи. Тепер вони у дворах цілими компаніями відпочивають.

Херсонський державний університет буде і далі працювати.

"Студенти можуть потрапити до університету лише за наявності студентського квитка, а викладачі та співробітники – за сертифікатами про проходження повного курсу вакцинації, довідками про вакцинацію чи тестами, що підтверджують відсутність захворювання на СOVID-19. Вхід до Херсонського державного університету сторонніми особами заборонено", - написав ректор Олександр Співаковський у Facebook.

У пунктах щеплення наразі спостерігається ажіотаж. Найбільші черги - у ТРЦ “Фабрика”. Людей спонукає йти до центрів вакцинації не страх перед хворобою, а карантинні обмеження.

Херсонець Андрій чекав понад три години вакцинації.

“Зробив щеплення. Найгірше - очікування. Людей багато, шумно”, - сказав чоловік.

Міністерство охорони здоров’я України

Як повідомлялося, в Україні все більше людей хворіє на коронавірус. Але якщо раніше його перебіг був у легкій формі, наразі лікарні переповнені, а деякі вже просто відмовляються приймати пацієнтів через відсутність місць. Водночас вакцинація є доступною та безкоштовною і здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання.

Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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