Вакцинацію стимулюють азартом: у Грузії влаштували лотерею для щеплених від коронавірусу

Вакцинацію стимулюють азартом: у Грузії влаштували лотерею для щеплених від коронавірусу

Загальний фонд COVID-лотереї становить майже мільйон доларів.

У понеділок, 13 вересня, у Грузії стартує регулярна лотерея для громадян, які вакцинувалися бодай однією дозою будь-якої із зареєстрованих в країні вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє портал “Грузія. Онлайн”.

Щодня усі вакциновані братимуть участь у лотереї, під час якої розігруватиму грошові призи у розмірі 100 і 500 грузинських ларі (32 та 160 американських долари відповідно). Щопонеділка , відразу після щоденної лотереї відбуватиметься розіграш тижневих грошових призів - 5 000 та 10 000 ларі (1,6 тисячі та 3,2 тисячі доларів). На Новий рік відбудеться розіграш головного призу - 100 тисяч ларі (понад 32 тисячі доларів).

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За інформацією Координаційної ради щодо боротьби з епідемією при Кабінеті міністрів Грузії, загальний фонд COVID-лотереї становить 2,8 млн ларі (приблизно 900 тисяч американських доларів).

Участь у лотереї відбуватиметься на основі персональних даних, фіксують під час реєстрації на вакцинацію. Про перемогу в лотереї надійде сповіщення на номер телефону, який вказав вакцинований.

У такий спосіб у Грузії, де наразі вакциновано тільки 13 відсотків населення, хочуть стимулювати збільшення кількості щеплень.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради дав доручення виплатити премію у розмірі 100 тисяч гривень першій жінці в об’єднаній територіальній громаді, яка завагітніє після вакцинації.

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