Вакцинація в Україні: в МОЗ розповіли, скільки людей зробили щеплення від COVID-19

Вакцинація в Україні: в МОЗ розповіли, скільки людей зробили щеплення від COVID-19

В цілому вакцинувалися майже 13 млн українців.

В Україні за минулу добу, 2 жовтня, майже 53 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусної інфекції.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Так, одну дозу препарату отримали 28 800 українців, а повністю імунізацію пройшли 24 190 осіб. Пройти вакцинацію охочі могли в 500 мобільних бригадах, в 1706 пунктах, а також в 385 центрах вакцинації.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу — 7 173 268 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 928 583 щеплення”, — розповіли в пресслужбі МОЗ.

Нагадаємо, що в Україні вводять обов'язкову вакцинацію для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Але до цього переліку можуть додати ще медиків.

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