Вакцинація триває: Кузін заявив, що немає жодних підстав для припинення щеплень проти ковіду

Вакцинація триває: Кузін заявив, що немає жодних підстав для припинення щеплень проти ковіду

Вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, - пише Центр громадського здоров'я.

«Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури», — заявив Ігор Кузін.

До повномасштабної війни працювало більше ніж 3,5 тисячі пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1400 мобільних бригад для важкодоступних груп населення. До 24 лютого в Україні проводили близько 100 тисяч щеплень щодня. Тепер — 50–60 тисяч за тиждень.

«Наразі використовуються дві вакцини — CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо в нас вистачає перших двох», — зауважив головний державний санітарний лікар.

Наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах.

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