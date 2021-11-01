Вакцинація проти коронавірусу: який час доби найкраще підходить для щеплення

За результатами досліджень групи іноземних вчених, щеплення краще робити зранку.
Вчені Швейцарії та Німеччини провели дослідження стосовно активності імунної системи залежно від часу доби і визначили, коли краще робити щеплення.
Про це повідомляє портал Nature immunology.
Група вчених з Женевського університету у Швейцарії та Університету Людвіга-Максиміліана в Німеччині провели дослідження на гризунах і виявили, що імунна система залежно від часу доби має різне сприйняття - вона більш функціональна у фазі спокою – це ніч і ранок.
На думку вчених, найбільше для вакцинації підходить ранок, оскільки за результатами досліджень, міграція імунних клітин зі шкіри в лімфатичні вузли коливається протягом 24 годин, що доводить, що циркадний ритм є одним з найбільш фундаментальних біологічних механізмів.
Нагадаємо, що минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень вакциною проти коронавірусу - 1 мільйон 740 тисяч.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також: