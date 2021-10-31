Вакцинація підлітків від COVID-19: де, чим і навіщо — всі питання, які хвилюють батьків

Вакцинація підлітків від COVID-19: де, чим і навіщо — всі питання, які хвилюють батьків

Насамперед — щеплення підлітків в Україні не є обов'язковою. Вакцинувати дітей можна лише за згоди батьків і тільки за їхньої присутності.

За прикладом провідних країн світу ще 13 жовтня МОЗ дозволило вакцинувати від коронавірусу і підлітків з 12 років.

Про це йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Що означає дозвіл МОЗ вакцинувати дітей?

Насамперед — це не обов'язково! Щеплення можна було робити і раніше, але тільки в спеціальних випадках: наприклад, для виїзду на закордонні змагання чи навчання або дітям із групи ризику. І сімейний лікар мав підтвердити існування такої підстави. Тепер це може зробити кожен, за бажанням.

З якого віку можна робити щеплення і навіщо?

Щепити дітей рекомендують від 12 років. А причина — в стрімкому поширенні штаму "Дельта", який став значно частіше інфікувати підлітків.

Чим вакцинувати і чому саме цим?

Лише вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Як і дорослих, підлітків вакцинують двома дозами з інтервалом у 21-28 днів. МОЗ дав дозвіл на укол підліткам після задовільних результатів, які показала ця вакцина в дітей у Великій Британії, США, ЄС та Ізраїлі.

Чи є протипоказання для щеплення саме дітей?

Звичайно. Як і дорослим, вакцинація проти-показана дітям з алергією на будь-який із компонентів вакцини.

Не рекомендують щеплення і дітям, які перехворіли на міокардит або перикардит, або тим, хто переніс мультисистемний запальний синдром, коли одночасно вражені кілька систем організму.

Як і де можна зробити щеплення?

По-перше, вакцинувати дітей можна лише за згоди батьків і тільки за їхньої присутності.

По-друге, згоду на щеплення має дати педіатр або сімейний лікар: за умови всіх календарних щеплень.

Далі з офіційним направленням від лікаря ви прямуєте до пункту, де роблять щеплення саме вакциною "Pfizer".

Як будуть підтверджувати щеплення дітей?

COVID-сертифікат підлітки поки що отримати не зможуть. Система не пропускає осіб без верифікації і електронного підпису. А вони в Україні можливі лише з 18 років. Але в Мінцифри запевняють, що над цим працюють. І вже згодом діти, які вакцинувалися, матимуть офіційні COVID-паспорти. Хоча поки що ніде в світі їх не вимагають. Максимум — ПЛР-тест.

Тому мета вакцинування дітей — винятково щоб захистити їх від коронавірусу.

Вакцинація підлітків від COVID-19 – навіщо, чим та чи існують протипоказання | Новини України

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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