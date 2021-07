Вакцина від коронавірусу AstraZeneca: все, що відомо про препарат

Associated Press

Ця вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.

В Україні в лютому стартувала вакцинація від коронавірусу. Однією із перших вакцин, якими почали щеплювати українців та активно використовують і досі є препарат від AstraZeneca.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про цю вакцину від коронавірусу.

Що відомо про виробників AstraZeneca

Ця вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca.

Проте в Україні використовують також і аналоги цієї вакцини, зокрема від індійського виробника Serum Institute of India, яка має назву CoviShield та від компанії з Південної Кореї SK Bioscience Co. Ltd - AstraZeneca-SKBio.

Усі ці вакцини, незалежно від назви чи виробника, є 100% аналогом оригінальної AstraZeneca та усі вони схвалені ВООЗ.

Як діє вакцина від AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca створена за векторним принципом. Це означає, що після щеплення в організм потрапляє ослаблена версія вірусу, метою якої – це доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.

"Вакцинація за допомогою ослабленого аденовірусу тренує імунну систему організму людини розпізнавати шиповидний білок та виробляти імунну відповідь, що дозволить запобігти розвитку інфекції, викликаної SARS-CoV-2, якщо в подальшому цей вірус потрапить в організм", - зазначають у ВООЗ.

Для повного захисту від коронавірусу необхідно вводити дві дози AstraZenec інтервалом 8-12 тижнів. Вважається, що якщо вакцину ввести пізніше, вона буде дієвішою.

Яка ефективність вакцини від коронавісу AstraZeneca

Виробник AstraZeneca спочатку запевняли, що їхня вакцина ефективна від коронавірусу на 79%, проте згодом знизили цей показник до 76%. Водночас ця вакцина на 100% захищає від важкого перебігу коронавірусу.

Виробник AstraZeneca також запевняє, що ця вакцина захищає від нового штаму вірусу "Дельта".

Українська інфекціоністка Ольга Голубовська також наголосила, що вакцина від AstraZeneca ефективна від вірусу "Дельта" на 60%.

Кому рекомендується робити щеплення цією вакциною

Дослідження ВООЗ та Незалежної комісії з моніторингу безпеки даних (DSMB) рекомендує робити щеплення вакциною AstraZeneca усім дорослим у віці від 18 років і старше, включаючи людей у ​​віці 65 років і старше. Європейське агентство з лікарських засобів не встановило верхню вікову межу серед людей, яким можна робити щеплення цією вакциною.

Дослідження із Великої Британії показали на 80,4% ефективність вакцини AstraZeneca серед людей, середній вік яких 88 років.

Вакцинація рекомендується людям із супутніми захворюваннями, які були визначені як такі, що підвищують ризик розвитку тяжкого COVID-19, включаючи ожиріння, серцево-судинні захворювання, респіраторні захворювання та діабет.

Кому не рекомендується робити щеплення AstraZeneca

Щеплення вакциною AstraZeneca не рекомендується людям, які мають тяжкі алергічні реакції хоча б до одного препарату, який входить в склад вакцини.

Також вакцинація не рекомендується особам, які не досягли 18-річного віку.

Щодо вагітних, то ще немає достатньої кількості досліджень, які б показали безпечність вакцини AstraZeneca для майбутніх мам. Проте у ВООЗ рекомендують у випадку, якщо вагітна жінка є у зоні ризику чи має небезпечне супутнє захворювання під наглядом медичного працівника все ж вакцинуватися.

Ймовірні побічні ефекти після вакцинації

Ймовірним побічним ефектом після вакцинації AstraZeneca може бути: почервоніння, набряк чи біль на місці уколу, біль у м’язах, лихоманка, головний біль, збільшення лімфовузлів, нудота, стомлюваність, безсоння.

У ВООЗ зазначають, що найпоширенішим побічним ефектом після вакцинації є головний біль, проте він повинен минути в перші 24-48 годин після вакцинації.

Якщо ж він зберігається понад три дні, посилюється при русі або в положенні лежачи і не вщухає при застосуванні звичайних анальгетиків, або якщо це супроводжується ураженням судин шкіри (петехії, гематоми), потрібно негайно звернутися до лікаря.

Чи можна комбінувати вакцину AstraZeneca з іншими

Дослідження Оксфордського університету показало, що комбіноване використання доз вакцин від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Pfizer демонструє ефективність.

Укол вакциною Pfizer найкраще робити через чотири тижні після щеплення AstraZeneca. Проте дослідження показало, що змішані схеми приймання двох доз вакцин є ефективними в будь-якій комбінації — як у разі ін'єкції спершу вакцини AstraZeneca, а потім Pfizer, так і навпаки.

Найкраще антитіла формувалися у людей, які отримали два уколи Pfizer. Змішаний варіант давав менший ефект, але кращий, ніж дві дози препаратом AstraZeneca.

Координатор із вакцинації у Львівській області Олег Когут в коментарі ТСН повідомляв, що вакцини AstraZeneca різних виробників можна комбінувати.

"Щодо AstraZeneca, то свій час ми отримували цю вакцину індійського виробника, яка називалась Covishield, але це та сама AstraZeneca. Тобто незалежно від того, де ця вакцина вироблена – в Індії, Кореї чи ЄС – це та сама вакцина. І тут можна вакцинувати нею людей повторно", - пояснював Олег Когут.

Які країни використовують AstraZeneca

22 лютого в Україні схвалили для використання вакцину AstraZeneca, яка виробляється в Індії, згодом в нас дозволили використовувати й інші аналоги цієї вакцини.

Загалом AstraZeneca використовують у всіх європейських країнах, Канаді, Угорщині, Бразилії. Загалом таких держав понад сотня. Натомість індійський аналог AstraZeneca дозволено до використання в 40 країнах світу.

Чи гарантує щеплення вакциною AstraZeneca безперешкодні подорожі за кордон?

Так, але не всіма її аналогами. Це сталось через те, що не всі країни Європейського союзу хочуть визнавати щеплення вакциною CoviShield, як можливість для виїзду за кордон. Через це очільник МОЗу Віктор Ляшко заявив, що відмова пропускати туристів, щеплених вакциною, визнаною ВООЗ, є порушенням міжнародного права. Він уточнив, що наступного тижня проведе переговори в Брюсселі щодо визнання вакцин, які використовуються в Україні.

"Міжнародне право говорить: якщо встановлена норма, що при перетині кордону людина повинна бути вакцинована від якоїсь інфекційної хвороби, обов'язково повинна бути вакцина, визнана ВООЗ. Тобто міжнародне право гарантує: якщо ВООЗ визнала вакцину, то будь-який регулятор всередині країни не може не пускати людину, якщо вона покаже повний курс щеплень", - заявив Ляшко.

Голова МОЗ додав, що європейський регулятор EMA, який ще не визнав CoviShield і CoronaVac, зараз розглядає їхні документи. За його словами, найближчим часом очікується рішення EMA щодо цих препаратів.

Проте частина країн Європи уже дозволила в’їзд щепленим індійським аналогом AstraZeneca, зокрема це – Австрія, Нідерланди, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.

