Вакцина від COVID-19 може захищати також від інших захворювань: дослідження

Вакцина від COVID-19 може захищати також від інших захворювань: дослідження

Вчені досліджували плазму вакцинованих від COVID-19, для того, щоб оцінити ймовірність перехресного імунітету з іншими коронавірусами

Вакцина від COVID-19 може частково захищати також і від інших хвороб, які викликають схожі коронавіруси.

Про це йдеться у дослідженні науковців із Північно-Західного університету США, пише news-medical.net.

Вчені досліджували плазму вакцинованих від COVID-19, для того, щоб оцінити ймовірність перехресного імунітету з іншими коронавірусами, зокрема з:

Сарбековірусом зокрема штамом SARS-CoV-1, який у 2003 році призвів до спалаху гострого респіраторного синдрому (SARS).

Ембековірусом, який призводить до спалаху сезонної застуди OC43.

Мербековірусом, відповідальним за близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

Дослідження показало, що плазма людей, вакцинованих проти SARS-CoV-2, виробляла антитіла, які забезпечували захист проти SARS-CoV-1 і коронавірусу звичайної застуди (OC43). Вчені також встановили, що миші, імунізовані вакциною проти SARS-CoV-1, розробленою в 2004 році, дали імунну відповідь проти SARS-CoV-2 (COVID-19). Також за даними науковців, коронавірусні інфекції, якими хворіла людина, можуть захистити від подальших захворювань, викликаних іншими коронавірусами.

"Ми досліджували те, коли людина заразилась одним коронавірусом, то чи може у неї бути перехресний імунітет від іншого. І наше дослідження показало, що так", - сказав доцент кафедри мікробіології та імунології Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету Пабло Пеналоза-Макмастер.

Дослідження також показало, що миші, які були імунізовані вакциною проти COVID-19, а потім зазнали впливу коронавірусу застуди (HCoV-OC43), були вже менше захищені від цього вірусу. Причина, як пояснюють вчені, полягає в тому, що SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2 - генетично схожі один на одного, тоді як коронавірус застуди відрізняється від SARS-CoV-2.

"Поки коронавіруси були схожими більш ніж на 70%, миші були захищеними. Але якби вони зазнали впливу коронавірусів зовсім іншого сімейства, вакцини могли б забезпечити менший захист", - йдеться у дослідженні.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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