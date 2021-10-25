Вакцина від COVID-19 може захищати також від інших захворювань: дослідження

Вчені досліджували плазму вакцинованих від COVID-19, для того, щоб оцінити ймовірність перехресного імунітету з іншими коронавірусами
Вакцина від COVID-19 може частково захищати також і від інших хвороб, які викликають схожі коронавіруси.
Про це йдеться у дослідженні науковців із Північно-Західного університету США, пише news-medical.net.
Вчені досліджували плазму вакцинованих від COVID-19, для того, щоб оцінити ймовірність перехресного імунітету з іншими коронавірусами, зокрема з:
- Сарбековірусом зокрема штамом SARS-CoV-1, який у 2003 році призвів до спалаху гострого респіраторного синдрому (SARS).
- Ембековірусом, який призводить до спалаху сезонної застуди OC43.
- Мербековірусом, відповідальним за близькосхідний респіраторний синдром (MERS).
Дослідження показало, що плазма людей, вакцинованих проти SARS-CoV-2, виробляла антитіла, які забезпечували захист проти SARS-CoV-1 і коронавірусу звичайної застуди (OC43). Вчені також встановили, що миші, імунізовані вакциною проти SARS-CoV-1, розробленою в 2004 році, дали імунну відповідь проти SARS-CoV-2 (COVID-19). Також за даними науковців, коронавірусні інфекції, якими хворіла людина, можуть захистити від подальших захворювань, викликаних іншими коронавірусами.
"Ми досліджували те, коли людина заразилась одним коронавірусом, то чи може у неї бути перехресний імунітет від іншого. І наше дослідження показало, що так", - сказав доцент кафедри мікробіології та імунології Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету Пабло Пеналоза-Макмастер.
Дослідження також показало, що миші, які були імунізовані вакциною проти COVID-19, а потім зазнали впливу коронавірусу застуди (HCoV-OC43), були вже менше захищені від цього вірусу. Причина, як пояснюють вчені, полягає в тому, що SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2 - генетично схожі один на одного, тоді як коронавірус застуди відрізняється від SARS-CoV-2.
"Поки коронавіруси були схожими більш ніж на 70%, миші були захищеними. Але якби вони зазнали впливу коронавірусів зовсім іншого сімейства, вакцини могли б забезпечити менший захист", - йдеться у дослідженні.
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