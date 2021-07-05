Вакцина CoronaVac: як діє препарат, які у нього побічні ефекти та що про нього думають у Європі

Вакцина CoronaVac: як діє препарат, які у нього побічні ефекти та що про нього думають у Європі

Китайські інфекціоністи вважають, що препарат ефективний у боротьбі з новим штамом коронавірусу "Дельта".

В Україні для боротьби з коронавірусною інфекцією крім інших використовують китайський препарат CoronaVac. На думку медиків, він запобігає важкому перебігу COVID-19 та ефективний в боротьбі з новим штамом вірусу "Дельта".

Як працює CoronaVac

Вакцина, яку створила компанія Sinovac Biotech, виготовлена за перевіреною технологією — містить інактивовані, тобто неактивні цільні вірусні частинки коронавірусу. Потрапляючи в кров людини, препарат дає можливість імунітету ознайомитися з антигенами, а не тільки з S-білком.

Зберігають CoronaVac при температурі від двох до восьми градусів тепла. А постачають в однодозних флаконах.

Ефективність вакцини CoronaVac

За даними медиків, CoronaVac у 51% вакцинованих людей запобігла симптоматичному перебігу хвороби.

"Результати тестування ефективності вакцини показали, що вона запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих та запобігла тяжкому перебігу COVID-19 та госпіталізації у 100% досліджуваних", — відзначили в пресслужбі МОЗ.

Своєю чергою китайські епідеміологи заявляють, що CoronaVac ефективна при зниженні ризику зараження "індійським" штамом коронавірусу.

"Попередні результати, засновані на зразках крові тих, хто був вакцинований цією вакциною, показали триразове зниження нейтралізуючого ефекту проти "Дельти", — підкреслив представник компанії Sinovac Biotech Лю Пейчен.

В яких країнах використовують

Крім нашої країни, вакцину застосовують в Болівії, Бразилії, Індонезії, Туреччини, Мексиці, КНР і Чилі.

"В Україні щеплення вакциною CoronaVac розпочалися 14 квітня 2021 року. Країна уклала контракти на поставку 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,7 млн ​​вже отримала", — відзначили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Водночас про вакцину CoronaVac в Євросоюзі думка неоднозначна. Зараз препарат проходить перевірку, яка покаже, чи можуть щеплені їм туристи відвідувати ЄС.

Побічні ефекти CoronaVac

Найпоширенішими побічними ефектами після вакцинації стали головний біль, біль у місці ін'єкції, а також втома. Крім того, не виключені і інші явища:

лихоманка або мороз;

біль в горлі, м'язах, суглобах, животі;

кашель, нежить;

діарея, нудота або блювота;

набряк або почервоніння очей;

алергічна реакція на шкірі або слизовій;

почервоніння в місці ін'єкції.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому виникли перебої з поставками вакцин для планових щеплень і чи не повториться ситуація.

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