Вагітні з пневмоніями, діти з тяжким перебігом: яка ситуація з хворими на COVID-19 у лікарнях Львівської області

Вагітні з пневмоніями, діти з тяжким перебігом: яка ситуація з хворими на COVID-19 у лікарнях Львівської області

Із COVID-19 у лікарні перебуває також 40 дітей.

У Львівській області із коронавірусом госпіталізували 30 вагітних жінок. У них також діагностували пневмонії.

Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

За даними посадовця, зараз коронавірус все частіше діагностують в людей молодого віку, а саме 30-39 років. Це - друга вікова категорія, після 60-69 років, яка найчастіше хворіє COVID-19.

Також у лікарні госпіталізували 30 вагітних з коронавірусом, майже усі вони із серйозними пневмоніями. Із COVID-19 у лікарні перебуває також 40 дітей. У них тяжкий перебіг хвороби.

"Щоденно у медичні стаціонари потрапляють від 280 до 380 людей з коронавірусом та підозрою на нього. Багато закладів практично заповнені, попри те, всі, хто має показання до госпіталізації госпіталізовуються", - пояснив Орест Чемерис.

За даними посадовця, у Львівській області госпіталізували лише 183 хворих на COVID-19, які щеплені двома дозами вакцинами. Ніхто з них не перебуває у реанімації.

Нагадаємо, у МОЗ затвердили перелік медичних протипоказань для вакцинації від COVID-19.

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