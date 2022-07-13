В Європі знову зростає захворюваність на COVID-19: у МОЗ розповіли, яка ситуація в Україні

В Україні через низькі показники тестування наразі фіксується вкрай мало випадків коронавірусу.

Наразі в Україні виявляються лише ті випадки, які з тяжким перебігом і потребують госпіталізації.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав в ефірі телемарафону.

За даними МОЗ, протягом минулого тижня в Україні зареєстровано 1 тис. 056 нових випадків COVID-19, позаминулого - 1 тис. 106 випадків.

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Щодо смертей - минулого тижня померло 19 осіб, зокрема медичний працівник та дитина.

"В Україні ситуація з коронавірусом стабільна, проте є доволі низькі показники тестування, тому що люди доволі пізно звертаються по медичну допомогу та щодо тестування. Внаслідок цього за тиждень кількість госпіталізованих людей майже дорівнює кількості виявлених випадків. Тобто виявляються лише ті випадки, які з тяжким перебігом і потребують госпіталізації", - зазначив він.

Як пояснив Кузін, показники реальної захворюваності занижені в декілька разів, щонайменше - у 5-6 разів, оскільки щотижня проводиться лише до 25 тис. тестів (експрес та ПЛР).

Водночас він зауважив, що в країнах Європейського Союзу найближчими тижнями можуть відновити масковий режим у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, у Польщі починає зростати захворюваність на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні можуть запровадити четверту дозу вакцини проти коронавірусу.

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