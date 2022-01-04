В Японії розробили одноразову "довічну" вакцину проти коронавірусу: коли почнуть використовувати

В Японії розробили одноразову "довічну" вакцину проти коронавірусу: коли почнуть використовувати

Клінічні дослідження препарату заплановані аж на 2023 рік.

Дослідники із Токійського інституту медичних наук розробила "довічну" вакцину, яка, за словами науковців, після одноразового введення на все життя захистить людину від коронавірусу.

Про це пише The Japan Times.

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Японські вчені підкреслюють що наявні зараз вакцини забезпечують лише тимчасовий імунітет від коронавірусу, а для для підтримки їхньої ефективності необхідна постійна ревакцинація. Натомість дослідники переконані, що вакцина з "довічною ефективністю" дозволить зекономити кошти та швидше подолати пандемію.

Як повідомляється, в основі нового препарату лежить розроблена британським лікарем Едвардом Дженнером в 1796 році вакцина проти віспи. Вона містить безпечний для людини вірус коров'ячої віспи.

"Вона (вакцина проти віспи - ред.) залишається єдиною вакциною, яка успішно знищила інфекційне захворювання, причому останнім відомим випадком був пацієнт у Сомалі в 1977 році після скоординованої глобальної кампанії вакцинації Всесвітньою організацією охорони здоров’я", – пише The Japan Times.

Дослідники Токійського інституту медичних наук кажуть, що новий препарат може виробляти потужні нейтралізуючі антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший серед усіх існуючих вакцин імунітет на клітинному рівні.

Вчені розповідають, що однокомпонентну вакцину вже успішно протестували на мишах. В них імунітет тримався щонайменше 20 місяців. Крім того, новий препарат випробували на макаках – у них вакцина сформувала захист від пневмонії.

За планом, клінічні дослідження "довічної" вакцини проведе фармацевтична компанія Nobelpharma. У випробуваннях візьмуть участь від 150 до 200 добровольців, які щеплені проти Covid-19 та перехворіли.

До використання препарат можуть дозволити лише після успішних результатів усіх досліджень. За прогнозами вчених, це може статися не раніше 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакциновані проти коронавірусу, які заразилися після цього COVID-19, можуть отримати "супер імунітет". У таких людей спостерігається величезний сплеск антитіл до 2000%.

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