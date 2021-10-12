В якому віці діти частіше хворіють на коронавірус і які у них симптоми: дані дослідження

В якому віці діти частіше хворіють на коронавірус і які у них симптоми: дані дослідження

У віці від 12 до 17 років хворобу діагностували у кожного шостого підлітка.

Тільки у половини заражених на COVID-19 дітей проявляються симптоми хвороби. У той же час молоді люди рідко страждають від серйозних проявів коронавірусу.

Про це з посиланням на Центри з контролю і профілактики захворювань США, пише Daily Mail.

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Так, від жовтня 2020 до квітня 2021 року вчені проаналізували понад 300 сімей і 1200 осіб з Нью-Йорка і Юти. У цей час учасники дослідження постійно здавали мазки з носа.

В рамках дослідження COVID-19 підхопили в середньому 6,3 дитини у віці 0—4 років. 4,4 дитини захворіли у віці від 5 до 11 років. А у віці від 12 до 17 років хворобу діагностували у кожного шостого підлітка.

“Хоча показники зараження значною мірою схожі, діти, інфіковані вірусом, переносили його набагато краще, ніж їхні старші товариші. А у половини дітей у двох молодших вікових групах, від 0 до 4 років і від 5 до 11, не було взагалі симптомів, коли вони заразилися вірусом”, — пиши Daily Mail.

У той же час тільки 12% дорослих учасників дослідження мали безсимптомні випадки COVID-19.

Нагадаємо, що у тих, хто перехворів коронавірусом, можуть тривалий час зберігатися антитіла.

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