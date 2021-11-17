В Ужгороді жінці, яка поширювала фейки про COVID-19, вдалось уникнути покарання

Жінка неодноразово в Facebook публікувала фейки про коронавірус
Ужгородський міськрайонний суд визнав винною жительку Закарпаття через поширення фейків про COVID-19, проте не покарав її через те, що закінчились терміни накладення штрафу.
Про це повідомляє zaxid.net.
За даними суду, жінка із січня по квітень 2021 року неодноразово в Facebook публікувала фейки про коронавірус, що могло викликати паніку серед населення.
У поясненні жінка зазначила, що дійсно публікувала таку інформацію, однак не знала, що поширювала неправдиві чутки. У суд відповідачка не прийшла. Ужгородський міськрайонний суд визнав жінку винною за ст. 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток), однак закрив провадження без призначення штрафу через закінчення строків накладення адмінстягнення.
Читайте також:
- Поки поліція розшукувала, чоловік вбив жінку на очах у її дітей: подробиці моторошної розправи у Чернігівській області
-
Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї
-
Найотруйніша змія на планеті: у Шостці на вулиці знайшли мертву королівську кобру, а не пітона - експерти