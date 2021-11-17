В Ужгороді жінці, яка поширювала фейки про COVID-19, вдалось уникнути покарання

В Ужгороді жінці, яка поширювала фейки про COVID-19, вдалось уникнути покарання

Жінка неодноразово в Facebook публікувала фейки про коронавірус

Ужгородський міськрайонний суд визнав винною жительку Закарпаття через поширення фейків про COVID-19, проте не покарав її через те, що закінчились терміни накладення штрафу.

Про це повідомляє zaxid.net.

За даними суду, жінка із січня по квітень 2021 року неодноразово в Facebook публікувала фейки про коронавірус, що могло викликати паніку серед населення.

У поясненні жінка зазначила, що дійсно публікувала таку інформацію, однак не знала, що поширювала неправдиві чутки. У суд відповідачка не прийшла. Ужгородський міськрайонний суд визнав жінку винною за ст. 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток), однак закрив провадження без призначення штрафу через закінчення строків накладення адмінстягнення.

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