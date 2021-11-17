В Ужгороді організовують анонімну вакцинацію: як це працюватиме та хто цим може скористатись

В Ужгороді організовують анонімну вакцинацію: як це працюватиме та хто цим може скористатись

Людей вакцинуватимуть під вигаданим ім'ям.

У Закарпатській області вперше в Україні організовують анонімну вакцинацію від коронавірусу. Цією послугою можуть скористатись ті, хто купив COVID-сертифікат, проте хочуть щепитись, та ті, хто не хоче розголошувати інформацію про щеплення.

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Про це повідомляє zaxid.net.

За даними ініціатора проєкту, керівника кафедри соціальної роботи УжНУ, професора та депутату Закарпатської обласної ради Федора Шандри, в області орієнтовно 4 тисячі осіб купили підроблений сертифікат вакцинації.

"Я звернувся до лікарів і до Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА з проханням запровадити анонімну вакцинацію для того, щоб люди, які зробили помилку і купили фальшивий сертифікат про вакцинацію мали можливість це виправити і врятувати своє життя та здоров'я", - каже ініціатор проєкту.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров пояснив, що кабінет анонімної вакцинації працюватиме в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital).

"Анонімно зробити щеплення може будь-хто із мешканців Закарпаття, який з певних причин - релігійних чи сімейних - не хоче, щоби його дані про вакцинацію були внесені в систему. Так само ми надаємо можливість усім, хто придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію або має діючий сертифікат, але фактично не отримав щеплення, прийти і зробити вакцинацію анонімно", - пояснив Віктор Петров.

Для усіх охочих пройти анонімне щеплення будуть доступними всі 4 вакцини, які є в України. Люди можуть скористатись вигаданим ім'ям, щоб підписати дозвіл на вакцинацію та мати змогу отримати друге щеплення.

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