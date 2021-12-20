В уряді пообіцяли виплатити "ковідну" тисячу вакцинованим за кордоном українцям

Вакциновані за кордоном можуть отримати український COVID-сертифікат у сімейного лікаря.

Українці, які вакцинувалися проти коронавірусу за кордоном, також мають мати можливість отримати скористатися програмою "єПідтримка".

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді у президента 20 грудня.

"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою президента єПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію", — сказав голову уряду.

У МОЗ додали, що на виконання завдання попередньої селекторної наради було дозволено таким особам отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

Своєю чергою, у Міністерстві цифрової трансформації уточнили, на сьогодні вже 3,6 млн людей скористалися послугою "єПідтримка", з них вже майже 2 млн отримали кошти. Крім того, до програми приєдналися шість банків і ще десять проходять процес підключення.

"Загалом у банках відкрили понад 4,6 млн спеціальних рахунків", — зазначив віцепрем’єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у межах програми "єПідтримка", за якою вакциновані українці отримають по тисячі гривень, громадяни віком від 60 зможуть від січня витратити кошти на соціальні потреби. Йдеться про купівлю ліків.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

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