В Україні завершують реєстрацію "Молнупіравіру" проти COVID-19: ще один препарат уже в лікарнях

В Україні завершують реєстрацію "Молнупіравіру" проти COVID-19: ще один препарат уже в лікарнях

Препарати "Молнупіравір" та "Ремдесивір" використовуватимуть в Україні для лікування хворих на COVID-19.

В Україні за державні кошти закупили і вже відвезли до закладів охорони здоров’я 20 тис. флаконів препарату "Ремдесивір". Він використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

Також у МОЗ цього тижня очікують завершення реєстрації препарату "Молнупіравір".

"Це перший препарат прямої дії проти COVID-19, який зайшов на реєстрацію в Україні. Після реєстрації, найближчим часом, у семиденний-десятиденний термін очікується його передача до України", — розповів Ляшко.

За словами міністра, цей препарат використовують для лікування на амбулаторному етапі, оскільки "Молнупіравір" запобігає переходу COVID-19 у більш тяжкі стани, які потребуватимуть госпіталізації.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову закінчення COVID-пандемії в Україні вже 2022 року.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.