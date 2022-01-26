В Україні зареєстрували новий препарат для лікування коронавірусу

Препарат випускатимуть у формі пігулок, тому він не матиме особливих вимог зберігання і його буде зручно приймати.

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір" для екстреного застосування.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Як повідомляється, препарат використовують для лікування COVID-19, в першу чергу, для груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

"Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду завчасно. Тому ще минулого року розпочали перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір". Нині МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом", – зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

У МОЗ пояснюють, що "Молнупіравір" — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Препарат випускатимуть у формі пігулок, тому він не матиме особливих вимог зберігання і його буде зручно приймати.

У міністерстві зазначають, що у світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні для лікування у стаціонарах пацієнтів від COVID-19 було закуплено препарати - "Ремдесевір" та "Тоцилізумаб". Також підписано контракти на купівлю "Молнупіравіру" та "Паксловід".

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