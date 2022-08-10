В Україні за тиждень виявили майже 4 тисячі хворих на коронавірус: як захиститися в умовах воєнного стану

Лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки коронавірусу, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр зауважив, що нині є тенденція низького рівня діагностики. За його словами, люди звертаються до лікаря лише тоді, коли вже потребують госпіталізації.

"З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань", - сказав міністр охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за цей же період до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали – 1 682 людини. Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%.

"На жаль, є летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14", - додав Ляшко.

Станом на зараз більше випадків захворювання фіксують там, де умовно безпечніше, оскільки пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів COVID-19.

Нагадаємо, на Львівщині зростає кількість хворих на COVID-19. Є підозри на новий штам.

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