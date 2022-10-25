В Україні за тиждень виявили майже 17 тисячі випадків COVID-19

Протягом минулого тижня (від 17 до 23 жовтня) в Україні виявили 16 908 нові випадки COVID-19. Зокрема, інфікувалося 1808 дітей.

Про це повідомили у пресслужбі Мінохорони здоров'я.

До медичних закладів шпиталізували 4 341 хворих. Внаслідок ускладнень від хвороби померло ще 189. До слова, від початку пандемії недуга забрала життя 110 008 українців. За минулий тиждень одужало – 30 615 осіб.

Минулого тижня проти COVID-19 вакциновано 126 982 людей. Зазначається, що з усіх проведених щеплень 8,6% становлять перші дози, 7,8% - другі дози, 70,2% - перші бустерні дози, 13,4% - другі бустерні дози.

Також за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 296 254 осіб;,

одужало – 5 126 052 особи,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 603 805.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573 осіб, першу бустерну дозу – 2 605 902 особа, другу бустерну дозу – 92 182.

Як повідомлялося, на початку жовтня в КМДА закликали мешканців столиці повернутися до носіння масок у публічних місцях. Підприємців також просять оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

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