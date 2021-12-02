В Україні за листопад зробили рекордну кількість щеплень - Шмигаль

Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено 24 мільйони щеплень.

В Україні за листопад зробили рекордну кількість вакцин від коронавірусу - понад 7 мільйонів.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Ми стабільно виходимо на показники 230-250 тисяч щеплень на добу. За листопад було зроблено рекордну кількість вакцин - більше 7 мільйонів. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13,5 мільйона людей, з них отримали дві дози - 11,4 мільйона. Загалом проведено 24 мільйони щеплень", - сказав Шмигаль.

Як наголосив очільник уряду, цих цифр все ж недостатньо, тому він закликає усіх українців йти до пунктів вакцинації і робити щеплення, аби захистити себе від недуги.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. В рамках глобальної ініціативи COVAX 16 квітня до України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Окрім COVAX, Україна уклала договір на закупівлю Pfizer за державний кошт. 11 травня у МОЗ заявили, що постачання в Україну вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі. Таким чином, у 2021 році замість 10 мільйонів ми отримаємо 20 мільйонів доз цього препарату.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.