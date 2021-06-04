В Україні є ризик появи свого штаму COVID-19: медик пояснив, за яких умов це можливо

Інфекціоніст каже, що слід стежити за зразками вірусу в Україні.

В України є ризик появи свого штаму COVID-19, але це відбудеться тільки за певних умов. Необхідно ретельно стежити за зразками вірусу в країні.

Про це розповів викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта у коментарі "РБК-Україна".

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Фахівець наголосив, що виключати той факт, що в перспективі може з'явитися український штам, не можна. Така ситуація можлива, якщо в країні буде спостерігатися досить активне зараження і передавання вірусу.

"Зараз у нас відбувається падіння захворюваності, але все рівно щодня реєструють тисячі випадків коронавірусної інфекції. Тому потрібен ретельний моніторинг і секвенування зразків вірусу в Україні", - висловився Курпіта.

Нагадаємо, відома українська інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що у світі протягом 5-7 років з'явиться новий вірус. Він може стати ще більш небезпечним, аніж коронавірус.

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