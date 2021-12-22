В Україні вводять ревакцинацію: яких груп населення це стосується

В Україні вводять ревакцинацію: яких груп населення це стосується

Ревакцинацію можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти коронавірусу для двох груп населення: медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Про це повідомляє Міністрество охорони здоров'я.

Таке рішення Міністерство охорони здоров’я ухвалило своїм наказом №2849. Відповідно до рішення, медики та співробітники будинків інтернатного типу зможуть її отримати щонайменше через шість місяців з дати отримання другої дози.

Які вакцини будуть використовувати

Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.

У МОЗ наголошують, генерація COVID-сертифіката після отримання бустерної дози буде доступна найближчим часом.

"Вказане рішення є актуальним, враховуючи тимчасові рекомендації ВООЗ від 10 серпня 2021 року. У них йдеться про те, що через нестачу вакцин у світі, ревакцинальну дозу слід застосовувати тільки для вразливих категорій населення або за появи даних про те, що з плином часу двох доз вакцини недостатньо для належного захисту", - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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