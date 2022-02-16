В Україні виявили всі відомі варіанти "Омікрона": де саме

В Україні виявили всі відомі варіанти "Омікрона": де саме

Зразки штамів для дослідження брати в 11 регіонах країни.

За останнім дослідженням в Україні переважає штам "Омікрон" - 90% проти 10% "Дельти".

Про це свідчить дослідження Науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, проведене від 10 до 31 січня 2022 р.

Із 93 хворих на COVID-19, в яких було взято зразки, 80 – госпіталізовані. 15 осіб були невакциновані, 23 - вакциновані, у 55 пацієнтів статус вакцинації невідомий. Вік: 7 – діти до 16 років; 42 хворих – до 50 років; 25 хворих - 50-64 роки; 19 хворих – 65 років та вище.

Регіони, звідки надійшли зразки: Ужгород, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Черкаси, Хмельницький, Рівне, Харків, Київ, Одеса. Як з’ясували науковці, у всіх 11 регіонах домінує "Омікрон" - 89,3%.

Як вони встановили, в Україні присутні всі нині відомі варіанти "Омікрона":

BA.1 та BA.2 виявлено у семи регіонах,

BA.1.1 – у восьми,

варіант BA.3 - в одному регіоні.

Щодо "Дельти", з 93 зразків його виявили лише у 10 зразках. Це так званий індійський штам (B.1.617.2) та його варіанти, зокрема AY.43, AY.4, які визнано небезпечними. У решті зразків з "Дельтою" - так звана "російська дельта" (AY.122).

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