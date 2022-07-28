В Україні виявили перші випадки нового різновиду "Омікрону": чим небезпечний і чи діє вакцина

Коронавірус в Україні все нікуди не зник, навпаки він мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.

В Україні виявили різновид “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”. Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області.

Про це інформує МОЗ.

Фахівці припускають, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах, окрім Буковини. Дослідження зразків триває.

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"По-перше, що COVID-19 все нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді. По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється", - повідомили у МОЗ.

У МОЗ пояснили, що наразі є доволі небагато досліджень, які б могли дати відповідь на запитання, чи призводить цей підтип до більшої кількості важких випадків та смертей. Проте, за даними ВООЗ, в Європі кількість важких випадків та смертей дійсно зростає.

Поки прямих доказів зв’язку між цими двома подіями немає, адже дослідження тривають. Головне питання: чи діє вакцина на цей різновид? Наявна інформація свідчить, що отримання бустерної дози значно підвищує рівень утворення нейтралізувальних антитіл навіть проти цього підтипу вірусу", - кажуть у МОЗ.

Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон". Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.

Нагадаємо, США передали Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу.

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