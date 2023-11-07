В Україні виявили новий вид COVID-19, який швидко поширюється світом: має незвичні симптоми

Субваріантом COVID-штаму "Омікрон" вперше виявлений у січні 2023 року в Індії.
У Рівненській області зафіксували новий підвид штаму Omicron - "Арктур". Його виявлено на території Дубенського району.
Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, "Арктур" є субваріантом COVID-штаму "Омікрон", вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Він характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.
"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19:
- високу температуру,
- кашель,
- біль у горлі,
- м`язову слабкість,
- сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.
Нагадаємо, в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID, грип і ГРВІ.
Читайте також:
- Радуцький повідомив, скільки штамів коронавірусу вже зафіксовано в Україні
- Медики попередили про небезпечні вірусні хвороби в Україні: як вберегтися
- У Рівному зафіксували смерть від лептоспірозу – вперше за 7 років