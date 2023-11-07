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В Україні виявили новий вид COVID-19, який швидко поширюється світом: має незвичні симптоми

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні виявили новий вид COVID-19, який швидко поширюється світом: має незвичні симптоми

Коронавірус / Фото: ТСН.ua

Субваріантом COVID-штаму "Омікрон" вперше виявлений у січні 2023 року в Індії.

У Рівненській області зафіксували новий підвид штаму Omicron - "Арктур". Його виявлено на території Дубенського району.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, "Арктур" є субваріантом COVID-штаму "Омікрон", вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Він характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.

"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19:

  • високу температуру,
  • кашель,
  • біль у горлі,
  • м`язову слабкість,
  • сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.

Нагадаємо, в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID, грип і ГРВІ.

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Дата публікації
Перегляди
932
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