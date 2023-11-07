В Україні виявили новий вид COVID-19, який швидко поширюється світом: має незвичні симптоми

Субваріантом COVID-штаму "Омікрон" вперше виявлений у січні 2023 року в Індії.

У Рівненській області зафіксували новий підвид штаму Omicron - "Арктур". Його виявлено на території Дубенського району.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, "Арктур" є субваріантом COVID-штаму "Омікрон", вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Він характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.



"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19:

високу температуру,

кашель,

біль у горлі,

м`язову слабкість,

сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах.

Нагадаємо, в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID, грип і ГРВІ.

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