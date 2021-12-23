В Україні виявили новий варіант штаму "Дельта": в яких регіонах і наскільки він небезпечний

В Україні виявили новий варіант штаму "Дельта": в яких регіонах і наскільки він небезпечний

Новий варіант штаму виявили у семи регіонах України.

В Україні науковці виявили 12 варіантів штаму "Дельта", один з них - новий - AY.122. Цей штам коронавірусу активно поширюється на території Росії і характеризується важким перебігом недуги і високою смертністю.

Про це повідомляють на сторінці Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Зазначається, для дослідження використали 74 зразки, які було взято у хворих з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р. За допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановили, що всі 100% зразків є варіантами штаму "Дельта". Науковці виявили у цих зразках 12 різних варіантів штаму "Дельта".

Повідомляють, під час домліджнення виявлено новий для України варіант "Дельта"-штаму - AY.122. Його знайшли у зразках із Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси. "Цей варіант штаму нині активно розповсюджується в РФ та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю", - повідомили науковці.

Науковці стверджують, високий рівень смертності в Україні може бути пов’язаний з особливостями штамів "Дельта", що циркулюють в Україні, зокрема, й нового варіанту AY.122.

Серед представлених зразків не був виявлений штам "Омікрон".

Нагадаємо, в кожному регіоні України, залежно від рівня епідемічної небезпеки, карантинні обмеження відрізняються і діють різні правила. ТСН.ua з'ясовував, які обмеження чекають на українців, що буде дозволено і заборонено та куди можна піти з "жовтим" сертифікатом вакцинації.

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