В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу: статистика на 10 січня

В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу: статистика на 10 січня

Від недуги померли 86 людей.

За минулу добу, 9 січня, в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). Летальних випадків – 86.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 064 людини

летальних випадків – 86

одужало – 3 517 хворих

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,7 млн людей

одужало – понад 3,5 млн хворих

летальних випадків – 97 325

проведено ПЛР-тестувань – майже 17 млн

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Нагадаємо, в Україні станом на 9 січня зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Недугу, зокрема, виявили у 163 дітей та 33 медпрацівників.

В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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