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В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу: статистика на 10 січня

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В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу: статистика на 10 січня

УНІАН

Від недуги померли 86 людей.

За минулу добу, 9 січня, в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). Летальних випадків – 86. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 064 людини
  • летальних випадків – 86
  • одужало – 3 517 хворих

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – понад 3,7 млн людей
  • одужало – понад 3,5 млн хворих
  • летальних випадків – 97 325
  • проведено ПЛР-тестувань – майже 17 млн 

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Нагадаємо, в Україні станом на 9 січня зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Недугу, зокрема, виявили у 163 дітей та 33 медпрацівників.

В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років. 

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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