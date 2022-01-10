В Україні виявили майже 2 тисячі нових випадків коронавірусу: статистика на 10 січня

Від недуги померли 86 людей.
За минулу добу, 9 січня, в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). Летальних випадків – 86.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 064 людини
- летальних випадків – 86
- одужало – 3 517 хворих
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 3,7 млн людей
- одужало – понад 3,5 млн хворих
- летальних випадків – 97 325
- проведено ПЛР-тестувань – майже 17 млн
Нагадаємо, в Україні станом на 9 січня зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. Недугу, зокрема, виявили у 163 дітей та 33 медпрацівників.
В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також: