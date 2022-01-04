В Україні відкрито запис на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу: хто зможе отримати

В Україні відкрито запис на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу: хто зможе отримати

Для бустерної дози використовуватимуть лише вакцини Moderna або Pfizer.

В Україні від 4 січня відкрито онлайн-запис на бустерну дозу щеплення проти COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Helsi.

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Як зазначається, запис буде доступний для українців, старших 60 років, у яких з моменту другої дози від щеплення пройшло 6 місяців. Крім цієї категорії, додаткову дозу вакцини зможуть отримати медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.

Аби записатися на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, слід перейти за посиланням та обрати місце, дату і час щеплення.

У Helsi підкреслюють, що для бустерної дози використовують вакцини Moderna або Pfizer за затвердженими МОЗ схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я раніше дозволило застосувати бустерну дозу медикам: її наразі отримали понад тисяча осіб.

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