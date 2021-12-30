В Україні уже в лютому очікують значне поширення штаму “Омікрон” — Данілов

На засіданні РНБО наголосили на необхідності активнішої вакцинації, щоб вберегти життя та здоров’я українців.

У четвер, 30 грудня, під час засідання Ради національної безпеки та оборони міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко доповів про поширення штаму “Омікрон” на території України.

Про це повідомив на брифінгу після засідання секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, українцям не вдасться уникнути зараження новим штамом коронавірусу, який є більш заразним та небезпечним.

“За нашими прогнозами, в лютому можемо мати “Омікрон” в себе у дуже великих обсягах”, - сказав Олексій Данілов.

У цей час, як пояснив він, до України дійде хвиля поширення коронавірусної інфекції з Європи, наскільки вона буде потужною залежатиме від того, скільки наших громадян під час новорічно-різдвяних свят побуває в європейських країнах.

“80 відсотків усіх випадків, які зараз є в Україні, це люди, які безпосередньо перебували за кордоном”, - відзначив він.

З цього приводу на засіданні РНБО йшлося про необхідність збільшити кількість вакцинованих громадян в Україні, адже щеплення допомагає перенести хворобу у більш легкій формі.

“У президента було багато запитань, які стосувалися вакцинації населення”, - зауважив Данілов.

Зокрема Зеленський закликав міністерство охорони здоров’я повернути той рівень вакцинації 300 тисяч осіб на добу, який був раніше, замість теперішніх 120-150 тисяч.

Нагадаємо, у Європі після Різдва шаленими темпами зростає кількість нових випадків коронавірусу. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч недужих.

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