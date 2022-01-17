В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірус: прогнозують погіршення ситуації

В Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірус: прогнозують погіршення ситуації

За прогнозами, очікується подальше зростання захворюваності.

В Україні погіршуються показники із захворюваністю на коронавірус. За прогнозами, найближчі тижні очікують подальше зростання нових випадків.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського 17 січня, повідомляє пресслужба голови держави.

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За інформацією Кабінету Міністрів, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19. Повідомляють, що за минулий тиждень кількість нових випадків зросла у порівнянні 55 тис. проти 28 тис. позаминулого. Кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. осію.

"Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих дві області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки: Івано-Франківська та Сумська. Решта областей України – у "жовтій" зоні", - зазначили у пресцентрі ОП.

В Офісі президента підкреслюють, за прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих. Це вони пояснюють тенденцією до зростання захворюваності в європейських країнах.

Нагадаємо, у Львові в COVID-відділенні "Охматдиту" зафіксували антирекорд за кількістю госпіталізованих дітей - 67 хворих.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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